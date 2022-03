Was diese neue Bundesregierung in 100 Tagen geschafft hat, hat Merkel in 16 Jahren nicht geschafft. Diese 100 – 120 Tage der neuen gewählten besten Bundesregierung aller Zeiten, ist das wirklich allerbeste, im besten Deutschland aller Zeiten. Deutschland ist in der Breite total zufrieden. Da geht doch noch mehr, oder?

