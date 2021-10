Die Rede „The Power of Youth“ von Naomi Seibt, die sie auf der Hunting and Nature Conference in Ungarn hielt, ist jetzt mit der deutschen Übersetzung verfügbar. Aktiviert dazu unten rechts einfach Untertitel.

Ein Aufruf an die Jugend, sich mit Mut, Neugierde und Wissensdrang in der Welt zu orientieren, statt sich Ideologien zu unterwerfen.

4.9 11 Bewertungen Artikel Bewertung