Die Angst Opfer einer Straftat werden zu können, war noch nie so hoch

Laut einer Studie des BKA geben 11% der befragten Männer an, sich in ihrem direkten Wohnumfeld unsicher oder von Einbruch bedroht zu fühlen. Unter den Frauen sind es sogar 32% die Angst haben in ihrem direkten Wohnumfeld Opfer einer Straftat werden zu können.

Um im Ernstfall verbreitet zu sein oder auf einen möglichen Angriff richtig zu reagieren statten sich immer mehr Menschen in Deutschland mit Selbstschutzmiteln aus oder besuchen Selbstverteidigungskurse. In den letzten drei Jahren ist, laut dem Verband der Deutschen Büchsenmacher und Waffenhändler, der Umsatz mit Selbstschutzartikeln, wie Pfefferspray- Geräten in Deutschland um über 25% angestiegen.