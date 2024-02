Deutschlandflaggen bei Großdemo „gegen Rechts“ verboten

Hunderttausende gehen in Berlin „gegen Rechts“ auf die Straße. Deutschlandflaggen sind dabei verboten – und die Organisatoren offenbaren, dass sie unterm Strich einfach nur für linke Politik demonstrieren wollen.

Am Reichstag in Berlin demonstrieren am Samstag Hunderttausende „gegen Rechts“. Die Veranstalter sprachen von rund 300.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Angemeldet waren 100.000 Menschen. Die Demonstranten auf dem Gelände vor dem Reichstagsgebäude riefen „Alle zusammen gegen den Faschismus“ und „Ganz Berlin stoppt die AfD“. Weiterlesen auf Apollo News.net

5 5 Bewertungen Artikel Bewertung