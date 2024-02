Deutschland wird zerstört | Im Gespräch mit Imad Karim

Am Abend des 30. Januar 2024 sprach Helmut Reinhardt mit Imad Karim über das Treffen in Potsdam und seine Hintergründe, die Clan-Kriminalität und den Begriff Faschismus. Imad Karim stellt dar, dass ein großer Anteil von Migranten, der bereits viele Jahre lang in Deutschland lebt immer noch staatliche Sozialleistungen bezieht. Imad Karim lebt seit über 40 Jahren in Deutschland. Er ist Filmemacher, Regisseur, Autor, Journalist und Islam-Experte.

