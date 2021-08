Deutschland wird sich verändern: Macheten-Mann wütet durch Berlin-Wedding

Polizeieinsatzkräfte nahmen in der vergangenen Nacht nach umfangreichen Ermittlungen in Wedding einen Tatverdächtigen fest, der an verschiedenen Orten zwei Männer verletzt, einen Mann überfallen sowie mutmaßlich vier weitere Personen bedroht haben soll.

Kurz vor 11 Uhr soll der bis dato noch Unbekannte in einem Zug der U-Bahnlinie 2 auf Höhe des Bahnhofs Vinetastraße plötzlich und unvermittelt auf einen 55-jährigen Fahrgast eingestochen haben. Anschließend flüchtete der Angreifer über den genannten U-Bahnhof in unbekannte Richtung. Der Angegriffene erlitt schwere Verletzungen am Kopf, wurde von Zeugen erstversorgt und kam anschließend zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht nicht.

Gegen 16.45 Uhr bedrohte dann offenbar derselbe Mann einen außer Dienst befindlichen Polizeibeamten in der Reinickendorfer Straße mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Geld. Der Überfallene händigte Geld aus, womit der Mann anschließend flüchtete. Verletzungen erlitt der Polizist nicht.

Kurz nach 18 Uhr stieg ein Autofahrer in der Sprengelstraße in seinen Wagen und fuhr los. Beim Losfahren stieg plötzlich ein Mann über die Beifahrertür in das Fahrzeug und forderte den 41-jährigen Fahrer auf, sein Fahrzeug zu verlassen. Es soll dann zu Beleidigungen seitens des Mannes gekommen sein und plötzlich soll er in Richtung des Kopfes des Autofahrers eingestochen haben. Der Autofahrer konnte den Angriff durch Abwehrbewegungen abschwächen, erlitt aber dennoch eine Schnittverletzung im Gesicht, die stark blutete. Der Angreifer flüchtete anschließend in Richtung Samoastraße. Der nicht lebensgefährlich Verletzte kam zur stationären Aufnahme und Behandlung in ein Krankenhaus.

Etwa 22.25 Uhr waren vier junge Männer im Alter von 21 bis 25 Jahren in der Gerichtsstraße unterwegs, die dort von einem Mann mit einem langen Messer bedroht wurden. Noch bevor alarmierte Einsatzkräfte am Ort eintrafen, flüchtete der Täter in Richtung Ruheplatz.

Einige Minuten später, um 22.40 Uhr, meldeten Zeugen in der Wildenowstraße Ecke Burgsdorfstraße einen Mann, der dort mit einer Machete bewaffnet entlanglief, bevor dann Polizeieinsatzkräfte des Abschnitts 17 in der Kiautschoustraße einen Tatverdächtigen zu den vorgenannten Fällen festnahmen.

Der 38-Jährige leistete bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand und hatte die zuvor gemeldete Machete noch dabei. Er wurde der Kriminalpolizei der Direktion 1 (Nord) überstellt, welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat. Geprüft wird auch, ob der Tatverdächtige noch weitere Taten begangen haben könnte.

„Bild“ berichtet, Kripo-Ermittler sichern Aufnahmen aus der Videoüberwachung des Bahnhofs. Die zeigen einen etwa 1,70 Meter großen Asiaten mit Seitenscheitel, Rucksack und einer grünlichen Jacke mit Geweih auf dem Rücken. So haben ihn auch Zeugen beschrieben. Am Freitagnachmittag wird er von einem Richter in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, räuberischer Erpressung und Bedrohung gegen ihn laufen weiter.

Politikstube: Was soll die Angabe Asiate aussagen? Asien ist groß, Syrien, Irak, Afghanistan, Bangladesh, Vietman, China (Minderheit Uiguren) u.v.a. Länder gehören dem Kontinent an. Das wäre vergleichbar mit: Tatverdächtiger ist Europäer.

