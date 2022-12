Deutschland steuert auf 90-Millionen-Marke zu

Wenn Politiker heute von „Fachkräften aus Drittstaaten“ sprechen, so ist längst nicht mehr klar, ob damit ein Asylbewerber aus Afghanistan oder ein IT-Spezialist aus Taiwan gemeint ist. Sicher ist nur, dass es nach Ansicht der Ampelkoalition in Deutschland gar nicht genug dieser wie auch immer gearteten und zu definierenden Fachkräfte geben könne.

Wozu das über kurz oder lang führen wird, verriet Olaf Scholz (SPD) am vergangenen Wochenende im Rahmen eines Bürgerdialogs in Potsdam. Der Bundeskanzler geht davon aus, dass die Bevölkerung in Deutschland in den kommenden Jahren „weiter gegen 90 Millionen“ wachsen wird. Das hätten „ganz plausible“ Berechnungen des Statistischen Bundesamtes gezeigt. Um ein organisches, sprich natürliches Wachstum handelt es sich dabei aber leider nicht, ganz im Gegenteil. Irgendwas muss im Jahr 2021 passiert oder neu dazugekommen sein, das dazu geführt hat, dass es in der Bundesrepublik einerseits eine signifikante Übersterblichkeit und andererseits einen historisch beispiellosen Rückgang der Geburtenrate gegeben hat. Wenn die Bundesregierung aber trotzdem von einem Bevölkerungswachstum um rund zehn Prozent binnen weniger Jahre ausgeht, so wird dies nur über den Faktor Zuwanderung zu bewerkstelligen sein.

