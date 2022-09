Deutschland seit 2020/21 größter Geldgeber der WHO

Zumeist gilt noch immer Bill Gates’ Stiftung als bedeutendster Geldgeber der WHO – immerhin sichern er und seinesgleichen sich damit Einfluss auf die Politik der Mitgliedsländer, was durch deren direktes oder indirektes Vorschreiben von pharmazeutischen Behandlungen oder “Impfungen” Milliarden in die Kassen von Investoren spült. Im Zuge der Plandemie war es aber nicht Gates, der den globalen Betrug rund um Covid-19 durch die WHO hauptsächlich finanziert hat: Es waren die deutschen Steuerzahler. Deutschland hat seine WHO-Beiträge 2020/21 mehr als verdreifacht.

Die WHO-Website bietet eine Auflistung der Top 20-Beitragszahler für 2020 bis 2021. Deutschland steht an erster Stelle – die Gates-Foundation folgt mit einem viel geringeren Beitrag in zweiter Stelle.

