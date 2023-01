Deutschland rutscht weiter in den Krieg hinein | Gespräch mit Daniele Ganser

Am gestrigen Montag sprach Helmut Reinhardt mit dem Historiker und Friedensforscher Dr. Daniele Ganser. Daniele Ganser geht ausführlich auf SPD und Grüne ein, die Deutschland in große Gefahr bringen. Deutschland sei durch die Waffenlieferungen und der Ausbildung ukrainischer Soldaten in unserem Land zur Kriegspartei im Ukraine-Konflikt mit Russland geworden. Er meint, dass Deutschland ganz langsam – wie auf einer schiefen Ebene – immer mehr in diesen Krieg hineinrutscht.

5 7 Bewertungen Artikel Bewertung