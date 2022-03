Deutschland in Schach halten, Europa kontrollieren [POLITIK SPEZIAL]

Es ist bis heute das in meinen Augen beste deutschsprachige Dokument, das Amerikas Absichten und Motive auf dem globalen Schachbrett mit Blick auf Europa erklärt. Das Buch „Die einzige Weltmacht“ des ehemaligen Beraters verschiedener US-Präsidenten, Zbigniew Brzezinski. Der Titel der amerikanischen Ausgabe, die 1997 erschienen war, lautete „The Grand Chessboard – American Primary and Its Geostrategic Imperatives.“ 2015 brachte der Kopp-Verlag eine deutschsprachige Version heraus (die offenbar nicht mehr lieferbar ist, die englische Ausgabe gibt es noch). Die Offenheit, mit der die Sichtweisen, Motive und Geostrategie der USA hier offengelegt werden, ist einzigartig, die Sprache schonungslos und klar: Wir in Europa sind ein Brückenkopf zum eurasischen Doppelkontinent, Russland muss von Deutschland ferngehalten und Deutschland selbst schwach gehalten werden. Europa muss für die Ausdehnung in Richtung Osten, vor allem in Richtung baltische Staaten kontrolliert und gesteuert werden.

