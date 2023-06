Deutschland in der Rezession: Wunderland ist abgebrannt

Deutschland befindet sich nun offiziell in der Rezession: Nach einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im vierten Quartal 2022 um 0,5 Prozent ist das BIP im ersten Quartal 2023 nochmals um 0,3 Prozent geschrumpft. Damit ist Deutschland jetzt, was das Wirtschaftswachstum angeht, das Schlußlicht in der Eurozone.

Die Befürchtungen vieler Ökonomen haben sich bewahrheitet und der Zweckoptimismus, den die Regierung seit Monaten verbreitet, hat sich als gegenstandslos erwiesen. Wir erinnern uns: Im Januar war Bundeskanzler Olaf Scholz „fest davon überzeugt, daß wir nicht in eine Rezession geraten werden“. Und noch im April fabulierte Wirtschaftsminister Robert Habeck siegessicher davon, daß die Rezession abgewendet sei.

