Deutschland: Immer mehr Babys heißen Mohammed

Der Vorname Mohammed hat in Deutschland im vergangenen Jahr an Beliebtheit gewonnen. So gehörte er unter anderem in Bremen, Hessen und Berlin zu den meistvergebenen Namen bei Neugeborenen, wie die Gesellschaft für deutsche Sprache am Montag mitteilte.

In Berlin war Mohammed 2022 der beliebteste Vorname für Jungen. Im Vorjahr hatte er auf dem dritten Platz rangiert. Zuvor an erster und nun an zweiter Stelle steht der Modename Noah. Darauf folgt Adam.

In Bremen ist der Vorname Mohammed von der dritten Stelle auf Platz zwei vorgerückt. An erster Stelle steht dort Matheo, an dritter Finn. Im vergangenen Jahr hatte die Rangfolge Finn, Noah, Mohammed gelautet.

Weiterlesen auf Junge Freiheit.de

2 4 Bewertungen Artikel Bewertung