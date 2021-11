Deutschland hat jetzt auch ein Zermatt – Erbach im Odenwaldkreis.

Obiges Video:25.11.2021 11:30 Uhr – Das Café Zeitlos in der Werner von Siemens Straße wird geschlossen, weil es sich mit dem System angelegt und Menschen nicht diskriminiert hat.

Nachfolgendes Video: 25.11.2021 12:45 Uhr – Nachdem das Café Zeitlos in der Werner von Siemens Straße geschlossen wurde, sind die Polizisten weiter zur Hauptstelle der Odenwälder Landbäckerei in der Hauptstraße in Erbach gegangen. Das wurde auch geschlossen.

