Deutschland hat jetzt 84,4 Millionen Einwohner

Die Bevölkerung in Deutschland ist im vergangenen Jahr vor allem bedingt durch Zuwanderung aus dem Kriegsland Ukraine um 1,3 Prozent gewachsen. Zum Jahresende 2022 lebten gut 84,4 Millionen Personen in Deutschland, das ist der höchste Wert seit Beginn der Zeitreihe 1950, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Im Vorjahr hatte der Bevölkerungsanstieg nur 0,1 Prozent betragen.

Ende 2022 lebten 72 Millionen Deutsche und 12,3 Millionen Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit in der Bundesrepublik. Darunter besaßen die meisten die türkische (1,34 Millionen), ukrainische (1,05 Millionen) oder syrische (883.000) Staatsbürgerschaft. Die größten absoluten Zunahmen zeigten sich im vergangenen Jahr bei Personen mit ukrainischer (+915.000), afghanischer (+61.000) oder syrischer (+48.000) Staatsangehörigkeit.

Der Ausländeranteil nahm gegenüber dem Vorjahr von 13,1 Prozent auf 14,6 Prozent zu.

Weiterlesen auf Welt.de

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung