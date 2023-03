Deutschland: Guten Appetit – Erste Eisdiele verkauft Insekten-Eis

Rief die jüngste Zulassung weiterer Insekten als Nahrungsmittel in der EU bei den Bürgern in erster Linie Ekel hervor, so gibt es doch erste Unternehmer in Deutschland, die ihr Glück mit Grille und Co. in ihren Produkten versuchen: So bietet eine Eisdiele in Baden-Württemberg nun “Grillen-Eis” an. Zusätzlich zum verwendeten Mehl aus Hausgrillen werden getrocknete Insekten dabei als Topping verwendet – ihr Geschmack muss dann mit Honig-, Vanille- und Cookies-Extrakten abgemildert werden.

Die Eisdiele in Rottenburg im Kreis Tübingen ist für außergewöhnliche Eiskreationen bekannt, so wurde dort schon Eis mit Gorgonzola oder Leberwurst und sogar mit echtem Blattgold angeboten. Nun gibt es eben Eis mit Grillenmehl und einem Topping aus getrockneten braunen Insekten.

