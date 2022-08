Deutschland: Energiekrise lässt „heißen Herbst“ bereits Ende August beginnen

Dass die Energiekrise das entscheidende Thema der nächsten Wochen und Monate sein wird, lässt sich bereits jetzt an den wieder steigenden Teilnehmerzahlen bei den Montagsprotesten ablesen: So demonstrierten Montag in Chemnitz 2.000 Bürger gegen das Totalversagen der Regierung. Es geht dabei längst nicht mehr „nur“ um Corona, die Energiekrise und die Russland-Sanktionen: Immer mehr Menschen haben insgesamt mit dem herrschenden System abgeschlossen, weil sie „denen da oben“ überhaupt nichts mehr glauben. So oder so ähnlich hört man es jedenfalls immer öfter, auch in Chemnitz. AUF1 war wieder einmal in Sachsen mit dabei, um sich umzuhören, was die Menschen auf der Straße aktuell am meisten bewegt.

5 6 Bewertungen Artikel Bewertung