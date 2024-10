Deutschland: Aufgrund der Zustände werden jetzt „Gated Communities“ errichtet

Solche Wohngegenden sind eigentlich aus Ländern der Dritten Welt bekannt. All jene, die es sich leisten können, zumeist Menschen aus gehobenen, gebildeten Schichten, wohnen in bewachten, von Zäunen umgebenen „Gated Communities“. Draußen tobt ein Leben, das oft mit Zivilisation wenig zu tun hat und an „The Walking Dead“ erinnert. Wer seine Kinder und Familien in Sicherheit wissen will, setzt sie dieser „neuen Normalität“ nicht aus – in Kürze auch in Deutschland. Weiterlesen auf Report24.news

