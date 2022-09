Deutschland: Anti-Regierungsproteste mit immer mehr Teilnehmern

Die stetig wachsenden Proteste gegen die Regierung weiten sich aus: Die Montagsdemonstrationen sind längst ein Massenphänomen geworden und jetzt wird auch schon am Sonntag demonstriert. So gingen im sächsischen Plauen mehr als 5.000 Bürger auf die Straße, wo sich AUF1 unter Protestler gemischt hat. Wir waren auch im brandenburgischen Cottbus, wo Lars Schieske für die „Alternative für Deutschland“ in die Stichwahl zum Oberbürgermeister gewählt wurde und haben uns mit ihm unterhalten.

