Deutschland am Limit: 50 Milliarden für Zuwanderer allein in diesem Jahr

Deutschland erlebt die höchste Zuwanderung seit 70 Jahren, noch nie seit Gründung der Bundesrepublik kommen so viele Menschen in dieses Land. Alleine in den ersten acht Monaten dieses Jahres wurden laut dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge rund 80 Prozent mehr Asylanträge gestellt als im Vorjahreszeitraum, in erster Linie von Syrern und Afghanen. Mehr Migranten – in absoluten Zahlen – hat weltweit nur ein Land: die Vereinigten Staaten.

Geschätzte 48,2 Milliarden Euro wird die Migration alleine in diesem Jahr kosten – nach knapp 42 Milliarden Euro in 2022. Dies schreibt die „Welt am Sonntag“ in ihrer aktuellen Ausgabe unter Bezug auf eine Aufstellung der Finanzministerien des Bundes und der Länder. Demnach soll der Bund 28,6 Milliarden Euro tragen. Den Rest müssen Länder und Kommunen schultern, die längst an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen sind. Weiterlesen auf Reitschuster.de

