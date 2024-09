Deutschland ändert sich: Flüchtlinge finden einfach keine Geldbörsen mehr

Das Thema Migration und Asyl bestimmt seit Jahren die Politik und die Medien. Nach den Anschlägen in Mannheim, Solingen und München und neben den täglichen Einzelfällen und Kriminalstatistiken wäre es eigentlich auch an der Zeit, dass der Mainstream vermehrt positiv über das Thema berichtet um der Ampel und vor allem den Grünen den Rücken zu stärken. Aber irgendwie finden Flüchtlinge in Deutschland einfach keine Geldbörsen mehr.

Man konnte es schon fast eine Pandemie nennen. Gefühlt hunderte Deutsche verloren 2015 und 2016 aber auch noch 2018 ihre Geldbörse oder Brieftasche. Weiterlesen auf Der Status.at

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung