Deutscher Staat machtlos! Schwerkrimineller Iraner kann nicht abgeschoben werden

Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Ein schwerkrimineller Iraner kann nicht abgeschoben werden, weil er sich weigert auszureisen und keinen Pass hat, mit anderen Worten, ein illegal Eingereister entscheidet selbst darüber, ob er geht oder nicht, und dies bei dauerhafter Versorgung. Was müssen wir noch alles an Absurditäten über uns ergehen lassen? So darf es nicht weitergehen, und jedem sollte klar sein, wer Parteien wählt, die diese Zustände nicht ändern wollen, wählt ein weiter so.

Bild.de:

Reza B. (44) vergewaltigte eine Frau, saß vier Jahre im Knast – und wird von der Polizei noch immer als gefährlich eingestuft. Doch der deutsche Staat kann den Iraner nicht abschieben. Denn der weigert sich einfach zu gehen – und bleibt deshalb hier!

Der Fall zeigt wieder mal: Deutschland hat ein massives Problem mit dem Abschieben schwerkrimineller Straftäter. BILD am SONNTAG-Reporter fanden den Iraner in einem Asylbewerberheim in Bayern. Er erzählte seine Geschichte: „Ich musste 2005 aus dem Iran fliehen. Ich war in Lebensgefahr, drei meiner Freunde wurden von der Polizei getötet. Ich floh nach Syrien, 2011 nach Deutschland, beantragte Asyl.“ Mehr auf Bild.de (Artikel im Archiv)

5 1 Bewertung Artikel Bewertung