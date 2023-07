Deutsche zuerst: Thüringer Tafel empört linkes Establishment

In der Not gilt die Liebe zum Eigenen. In Thüringen steht aktuell eine Tafel unter Druck, die genau dieses Prinzip verinnerlicht hat. Bedürftige Deutsche werden dort nämlich gegenüber Migranten bevorzugt. Die antideutschen Wutanfälle des linken Establishments zu dem Fall sprechen Bände.

„Die Deutschen waren vorher da und sie werden immer noch da sein, wenn die Ukrainer irgendwann wieder weg sind. Wir sind auf unsere deutschen Kunden angewiesen.“ Deshalb haben sie sich dazu entschlossen, bedürftigen Deutschen in Kahla zuerst zu helfen. Erst danach hätten auch ukrainische Flüchtlinge die Möglichkeit, sich im Laden zu bedienen.

