Deutsche Verlobte wartet sehnsüchtig: Abgeschobener Afghane flüchtet wieder nach Deutschland

Was für ein dramatischer und zugleich rührseliger Bericht um einen abgeschobenen Afghanen. Trotz Aussicht auf einen Ausbildungsplatz beim DRK und der Verlobung mit einer Deutschen, wurde der 23-Jährige Afghane Said in die Heimat abgeschoben. Dann brach die Taliban-Hölle aus, diese Option ist wie geschaffen für eine neue Flucht und Einreise nach Deutschland, um womöglich ein Bleiberecht zu erwirken. Said legt sich richtig ins Zeug, damit die Fahrt mithilfe von Schleppern zügig vorangeht, bis Pakistan hat er es schon geschafft, dann sind nur noch mehrere Tausend Kilometer zu bewältigen, bis er seine deutsche Verlobte (Foto im Artikel) wieder in die Arme schließen kann.

Nachfolgend Auszüge aus dem Artikel der „Bild“:

Said (23) wurde im Juni in sein Heimatland Afghanistan abgeschoben. Obwohl er mit einer Deutschen verlobt ist, obwohl er eine Ausbildung beim Roten Kreuz in Regensburg in Aussicht hatte. Obwohl sein Anwalt Philipp Pruy alle rechtlichen Schritte ausgeschöpft hatte. Warum er trotzdem abgeschoben wurde? „Ich bin ohne Führerschein Auto gefahren und wurde dafür verurteilt“, sagt er.

In Afghanistan bleiben – keine Option! „Ich habe solche Angst vor den Taliban, mein Vater wurde einst von ihnen erschossen. Wenn ich es auf gerichtlichem Weg nicht zurückschaffe, werde ich wie 2015 wieder nach Deutschland fliehen. Hier zu bleiben, das wäre mein Todesurteil.“, sagte Said noch im Juli. Weiterlesen – Artikel im Archiv

