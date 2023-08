„Deutsche verhindern entscheidende Schritte“, sagt Forscher und erklärt Asyl-Illusion

Die Asylzahlen in Deutschland erreichen einen neuen Höchststand und machen die Bundesrepublik zum Spitzenreiter in der EU. Der Migrationsforscher Ruud Koopmans erklärt, warum die bisherige europäische Asylpolitik mehr Schaden als Nutzen bringt und warum Deutschland „entscheidende Schritte verhindert“.

In einem Interview mit der „ Welt “ erklärt der Experte den starken Anstieg in diesem Jahr: „Während der eingeschränkten Mobilität und der Grenzschutzmaßnahmen in der Corona-Zeit mussten viele ihre Migration verschieben. Jetzt ist die Gelegenheit wieder da, also kommen wieder mehr.“

Die meisten würden aus Armut gerettet, aber nicht aus Lebensgefahr oder vor politischer Verfolgung. „Syrer fliehen aus tödlicher Bedrohung in die Türkei oder den Libanon, und Afghanen werden aus Lebensgefahr gerettet vom Nachbarstaat Iran. Wenn hierzulande Syrer oder Afghanen ankommen, waren sie in der Regel schon vorher in Sicherheit.“ Weiterlesen auf Focus Online

