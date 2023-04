Deutsche Studie: Spike-Proteine von Viren und Impfstoffen lassen Hirnzellen absterben

Eine eben erst veröffentlichte deutsche Studie weist darauf hin, dass die Spike-Proteine von Covid-19 und den Covid-Impfstoffen den Tod von Hirnzellen verursachen. Wiederholte Impfungen scheinen diesbezüglich eher kontraproduktiv zu sein. Daraus können dauerhafte Hirnschäden resultieren.

Wie gefährlich sind die Spike-Proteine von SARS-CoV-2 wirklich? Angesichts von immer mehr kritischen Studienergebnissen, stellt sich die Frage, ob die andauernden Injektionen mit den Genspritzen, die ebenfalls diese Spike-Proteine beinhalten, nicht einfach nur wahnsinnig gefährlich sind. Dies zeigt auch die Studie SARS-CoV-2 Spike Protein Accumulation in the Skull-MeningesBrain Axis: Potential Implications for Long-Term NeurologicalComplications in post-COVID-19, welche die Auswirkungen dieser Proteine auf das Gehirn untersucht.

