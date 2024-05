Nachdem seine Wutrede über die Hexenjagd auf die besoffenen Jugendlichen von Sylt viral ging (siehe hier), hat Azad Aydin nun nachgelegt. Auslöser für die zweite Wutrede des Migranten und Bloggers, der seit gestern fast 9.000 Follower hat (zuvor 7.000), war die Forderung von Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD), gegen die Jugendlichen die Höchststrafe zu verhängen. Das wären drei bis fünf Jahre Haft. Während Kinderschänder und Vergewaltiger in Deutschland regelmäßig mit Bewährungsstrafen davon kommen – insbesondere, wenn sie einen Migrationshintergrund haben. Aydin spricht diese doppelten Standards und die Doppelmoral dahinter knallhart an. Seine These, die sich kaum ein gebürtiger Deutscher so auszusprechen trauen würde: „Deutsche sind Menschen zweiter Klasse in Deutschland.“ Weiterlesen auf Reitschuster.de

