Deutsche Kinder im Visier: „Du dreckiges Stück Deutsch!“

Sie versuchen, das Verhalten der Mitschüler durch Gruppenzwang und Gewalt zu beeinflussen. Prügeleien, Erniedrigungen und Schikane werden immer mehr zum Alltag an vielen deutschen Schulen. Auch Lehrer stehen unter dem Druck der „Glaubenswächter“, und Verhaltensänderungen im Sinne der Scharia werden an deutschen Schulen zunehmend sichtbar. Gemeinsame islamischen Gebete auf dem Schulhof, Moscheebesuch statt Unterricht, eine nach Geschlechtern getrennte Sitzordnung in einigen Klassen, Forderungen nach einer strikten Kleiderordnung und nach Geschlechtern getrennten Veranstaltungen sind nur wenige Beispiele.

Während unsere Politiker, Medien und Justiz sich immer mehr mit dem „Kampf gegen rechts“ und Transition des Wirtschaftswunders zum maroden Öko-Sozialismus beschäftigen, nimmt diese Entwicklung dramatische Ausmaße an. Wir haben unsere Leser gebeten, über entsprechende Erfahrungen ihrer Kinder und Familienangehörigen zu berichten. Weiterlesen auf reitschuster.de

