Deutsche Jugend leidet – psychische Belastung so hoch wie noch nie

Psychiater bestätigen auf einer Tagung, was viele Rechte bereits erahnt haben: die Zahl psychisch erkrankter Jugendlicher in Deutschland ist auf einem Rekordhoch. Wenn es um die Ursachenforschung geht, wird der Elefant im Raum jedoch ignoriert.

Auf dem Landespsychiatrietag in Stuttgart diskutierten am 20. Juli Experten die Ergebnisse der Trendstudie „Jugend in Deutschland“. Bei der Umfrage gaben 2.000 Heranwachsende im Alter von 14 bis 29 Jahren an, dass die psychische Belastung für sie so hoch wie nie zuvor sei. Diese Berichte decken sich auch mit den Zahlen der Krankenkassen. Weitzerlesen auf Heimat Kurier.at

