Deutsche bald obdachlos? Wohnungsnot wegen Massen-Migration

Zwei politische Probleme werden in Deutschland derzeit fein säuberlich getrennt voneinander diskutiert, obwohl es das eine oder das andere gar nicht gäbe: Das eine ist der zunehmende Wohnraummangel in Deutschland, einhergehend mit explodierenden Mieten. Das andere ist die anhaltende Massenzuwanderung von afrikanisch-arabischen Zuwanderern, aber auch Ukrainern in die deutschen Sozialsysteme. Sie erzeugt wachsenden Druck auf den Wohnungsmarkt – was aber beharrlich ignoriert wird.

Es wird in der Debatte so getan, als hapere es an der schleppenden Errichtung neuer Wohnungen. Dass das 400.000-Einheiten-Ziel durch SPD-Wohnungsbauministerin Klara Geywitz wohl verfehlt wird, ist jedoch nicht der Kern des Problems. In Wahrheit nämlich offenbart die Situation, in der sich die deutschen Städte und Kommunen aktuell befinden, die ganze Schizophrenie der Migrationspolitik, die seit 2015 betrieben wird.

