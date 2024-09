Deutsch-italienischer Schriftsteller erläutert, wie Italien Flüchtlinge zu uns durchwinkt

Kaum jemand weiß hierzulande, wie Italien seine Migranten nach Deutschland durchwinkt. Der deutsch-italienische Schriftsteller Claudio Mancini beschreibt diesen Vorgang gegenüber dem Kontrafunk: Nach einem höchstens zweiwöchigen Aufenthalt in Kasernen werden sie in Zügen an die deutsch-österreichische Grenze gefahren, wo sie nach Asyl fragen und einreisen, sehr oft mit dem Zielort Deutschland. Weiterlesen auf nius.de

