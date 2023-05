Deutlich mehr illegale Migration über Polen: Faeser lehnt Grenzkontrollen brüsk ab

Die Aufgriffe an deutschen Grenzen entwickelten sich laut Bundespolizei auch im April dynamisch. Vor allem an der deutsch-polnischen Grenze haben sie sich gegenüber dem vorherigen Monatsschnitt praktisch verdoppelt. 1.040 Aufgriffe gab es im Februar, 1.584 im März und nun 2.427 im April. Doch Innenministerin Faeser scheint einen solchen Ausschlag nicht einmal aus der Ferne zur Kenntnis zu nehmen. Sie wartet, bis ihr Ausguck von den Einschlägen in Mitleidenschaft gezogen wird.

Dass diese Zahlen zudem nicht die ganze Wirklichkeit sind, zeigen die Erstasylanträge, die im April bei über 19.000 bundesweit lagen (und zu 99 Prozent nicht angenommen werden). Das sind gut 8.000 Anträge mehr als im Vorjahresmonat, und das lässt nichts Gutes für den Sommer erwarten. Bereits nach vier Monaten 2023 wurde die Zahl von 100.000 neuen Schutzersuchen übertroffen. Nimmt man diese Zahl mal drei, dann weiß man, was am Jahresende zu erwarten ist: 300.000 Asylanträge werden da durchaus möglich.

Faeser: Noch keine „ernsthafte Bedrohung der öffentlichen Ordnung“

