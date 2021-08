Deshalb 70.000 für Deutschland? USA wollen weniger als 10.000 Afghanen als Flüchtlinge anerkennen

Die US-Regierung zeigt sich über die (aufgezwungene) Aufnahmebereitschaft von afghanischen Flüchtlingen in anderen Ländern hocherfreut. Länder wie Mexiko, Kolumbien, Albanien, das Kosovo und auch Uganda stimmten dem angeblichen „Zwischenparken“ zu, obwohl Ungewissheit besteht, wann der „temporäre“ Aufenthalt überhaupt ein Ende findet.

Vermutlich könnte es sich zu einer „Never Ending Story“ entwickeln, laut US-Medien wollen die USA bis Ende 2021 wohl weniger als 10.000 Afghanen als Flüchtlinge anerkennen. Womöglich einzige Option für die Länder, einfach die abgeladenen Gäste auf Reisen schicken, es sei denn, der US-Ami winkt mit Dollarscheinen.

Sagenhafte 10.000 Afghanen wollen die USA als Flüchtlinge anerkennen. Über 20.000 Evakuierte befinden sich auf der Air Base Ramstein, heißt das etwa: Mindestens die Hälfte bleibt in Deutschland? Das kleine Deutschland, vertreten in der „Rettungsmission“ vom besten Außenminister aller Zeiten, will noch 70.000 Afghanen einfliegen lassen, getarnt als Zehntausende Ortskräfte und besonders Schutzbedürftige. Mal wieder wird dem Vasall der größte Brocken zugeteilt.

