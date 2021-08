Desaster wie 2015! Evakuierung: Wieder gefälschte Dokumente, mutmaßliche Terroristen

Ein ranghoher Beamter des britischen Innenministeriums enthüllte, dass fünf Personen, die auf der „No-Fly-Liste“ (einer Liste, auf der mutmaßliche Terroristen aufgeführt sind) stehen, versucht haben, Afghanistan mit britischen Militärflügen zu verlassen. Vier von ihnen wurden vor dem Einsteigen festgehalten, während es einem gelang, Birmingham zu erreichen. Derselbe Beamte erklärte auch, dass eine andere Person in Frankfurt abgefangen und an der Weiterreise ins Vereinigte Königreich gehindert wurde. Nach Angaben britischer Beamter besteht die reale Gefahr, dass Milizionäre des Islamischen Staates versuchen werden, das Programm zu nutzen, um ehemalige afghanische Kollaborateure zu evakuieren und nach Großbritannien einzureisen. Darüber hinaus warnten britische Beamte am Flughafen Kabul, dass sie einen Anstieg von gefälschten Dokumenten beobachtet hätten, die von Afghanen vor dem Einsteigen in Militärflüge vorgelegt wurden.

Nach dem durchgesickerten Bericht über die Ankunft des Afghanen in Birmingham, obwohl er auf der „No-Fly-Liste“ stand, sagte der Sprecher des Innenministeriums: „Eine Person wurde dem Innenministerium im Rahmen des strengen Überprüfungsprozesses gemeldet, an dem die Polizei und die Sicherheitsdienste beteiligt sind. Nach weiteren Ermittlungen ist er jedoch keine Person, die für Sicherheitsbehörden oder Strafverfolgungsbehörden von Interesse ist“. Diese Aussage lässt jedoch auf ein Chaos bei der Identifizierung von Personen am Flughafen Kabul vor dem Einsteigen in Militärflüge schließen. Diese Person könnte nach ihrer Landung in Birmingham eine Sicherheitsbedrohung für das Vereinigte Königreich darstellen. Inzwischen ist bekannt, dass sich auf dem afghanischen Flughafen Milizionäre des Islamischen Staates befinden, die nach der Einnahme Kabuls durch die Taliban dorthin gebracht wurden. Quelle: ilprimatonazionale.it

