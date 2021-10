Der wahre Hintergrund der europäischen Energiekrise

Möchte jemand etwa bewusst Blackouts in Deutschland und im Rest Europas erzwingen? Warum erklärt niemand den europäischen Bürgern, dass es im deutschen Greifswald an der Nordsee ein Pipeline-Terminal gibt, das sofort 55 Mrd. m³ Erdgas liefern und so die derzeitige Lücke für Verbrauch und strategische Reserven in Europa fast vollständig schliessen könnte?

Das einzige Problem ist, dass Brüssel die Lieferung blockiert und lieber Gas auf dem Spotmarkt kauft, obwohl es viermal teurer und knapp ist. Bei der Pipeline handelt es sich um die berühmte Nord Stream 2, und die Gründe, warum Brüssel und Deutschland (Berlin) die Genehmigung blockieren, sind rein geopolitisch.

