Der schweinegeile Krieg!

Die Sanktionen wirken nicht – jetzt auch ganz offiziell. Da stellt sich die drängende Frage: Warum spricht eigentlich niemand über ihr Ende? Vielleicht wirken die Sanktionen ja doch! Und zwar genau so, wie intendiert. Denn nicht nur entsprechen sie haarklein den Spinnereien und Wunschträumen Robert Habecks. Auch der große Bruder in Washington dürfte höchst zufrieden sein. Und ohne den Krieg in der Ukraine wäre all das niemals möglich gewesen!-Jens Zimmer/InfraRot – Sicht ins Dunkel

