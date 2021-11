Der Rückhalt in der Bevölkerung ist echt riesig für die Pflicht? Bei BILD 623000 abgegebene Stimmen und 70 % dagegen. Was für ein Rückhalt! Bei ARD 200000 abgegebene Stimmen und 90 % dagegen. Was für ein Rückhalt!

