Der neue gefährliche Klavier-Virus ist da

Das alles zum Schutz der Bevölkerung? In welcher Verordnung steht eigentlich das Klavier spielen verboten ist … und warum ist das Virus im Zusammenhang mit Musik so gefährlich. Mir kommt es doch eher so vor, dass man Menschen bevormunden will, die nicht meinungskonform sind … das sind die erforderlichen Schutzmaßnahmen zum Wohle der Bevölkerung.

„Was werden Sie machen“, fragt er. Die Antwort: „Prüfen, ob wir das Klavier sicher stellen“ … Warum? das Klavier ist noch da … aber der Klavier-Spieler nicht mehr … melden Sie sich bitte bei Anwälte für Aufklärung!