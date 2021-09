Der Mann ohne Maske: Wenn Laschet in den Laden latscht

Armin Laschet, NRW-Ministerpräsident und Kanzlerkandidat, marschiert ohne Maske in den Laden. Er setzt sie erst im Laden auf und fingert an seiner Maske rum. Es stellt sich die Frage: Warum er sie nicht vor dem Laden aufsetzt, so wie es der Pöbel tun muss?



