Der leise Krieg gegen die Deutschen

Es ist wieder passiert: Ein aus Somalia Zugewanderter ersticht wahllos junge Deutsche. Diesmal waren die Opfer junge Männer, die zur falschen Zeit am falschen Platz waren. Wieder wird man versuchen, den Opfern kein Gesicht zu geben. Es sind die falschen Opfer, denen unser Bundespräsident Steinmeier nur ungern gedenkt, denn da kann er nicht seinem ewigen Schuldkult frönen und der Mehrheitsgesellschaft nicht den Spiegel vorhalten, dass sie wieder versagt hat. Letztes Jahr in Würzburg waren die Opfer deutsche Frauen, in Dresden waren es Homosexuelle. Den Tätern wurde stets eine „psychische Ausnahmesituation” bescheinigt, um dann schnell zur Tagesordnung zurückzukehren. So wird es auch in Ludwigshafen wieder sein.

Seit Maria aus Freiburg, Mia aus Kandel und Susanne aus Wiesbaden sind mittlerweile Hunderte, wenn nicht Tausende Opfer hinzugekommen, die es als sogenannte „Einzelfälle” nur selten in die überregionale Presse schaffen. Es sind Frauen, Homosexuelle und auch Männer: Menschen, die zu Zufallsopfern wurden, weil sogenannte „Schutzsuchende”, die ungeprüft und ungehindert nach Deutschland gelangen konnten, ihr Leben und das ihrer Familien zerstört haben. Merkels Erbe entfaltet gerade erst seine Wirkung.

