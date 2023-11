Der kaum bekannte All-Inklusive-Service für abgelehnte Asylbewerber

Die Entwicklungen der letzten Monate haben ein Problem an die Oberfläche gebracht, das in Fachkreisen seit vielen Jahren bekannt ist: Wir müssen „abschieben im großen Stil“.

Doch nur wenige werden wissen, dass es in Deutschland für „abgelehnte Asylbewerber“, also für diejenigen Asylbewerber, deren Asylanträgen nicht zugestimmt wurde und die zur Ausreise verpflichtet sind, ein Regelwerk existiert, das es ihnen ermöglicht, eine Abschiebung mit einer Wiedereinreisesperre als Konsequenz zu vermeiden. Darüber hinaus können sie so auch noch die Ausreise aus Deutschland um Wochen oder Monate hinauszögern. Der Schlüssel zu all dem: Eine „freiwillige Rückkehr“.

Einst als organisatorische und materielle Unterstützung konzipiert, um mittellosen Migranten die Rückkehr in ihr Heimatland zu ermöglichen, ist die freiwillige Rückkehr mit all ihren Programmen und Leistungen inzwischen zu einer attraktiven Geldquelle für Migranten geworden. Und sie wird im großen Stil seit Jahren missbraucht. Weiterlesen auf Reitschuster.de

