Nachfolgend der Song „Selber denken“ mit Aufnahmen von Demos:

Musiker und Songwriter Taylor Luc Jacobs im Interview mit Gunnar Kaiser. „Hier wird Unwahrheit zur Wahrheit erklärt“, sagt Taylor. Das war der Punkt, so der Musiker, an dem er nicht mehr nur still dasitzen konnte. Er musste auf seine Weise, durch die Sprache der Musik, aktiv werden und Widerstand leisten. Auch, wenn dies bedeuten würde, Teile seines Teams, seiner Fangemeinde, seiner Anerkennung aufgeben zu müssen.

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung