Der „Great Reset“ – warum der „große Umbau“ so brandgefährlich ist

Ist der „Great Reset“ eine Verschwörungstheorie? Oder ist etwas dran am „großen Umbau“? Der Liberale Carlos A. Gebauer glaubt: „Es gibt keine Verschwörung, es gibt ein rationales Handeln von Akteuren unter bestimmten Rahmenbedingungen.“ Und genau dieses rationale Handeln hat den „Great Reset“ als Ziel, so der Rechtsanwalt, der als Darsteller der RTL-Gerichtsshow „Das Strafgericht“ bekannt wurde,

„Als Angela Merkel im September 2019 in Wuhan war, hat sie unter anderem gesagt, wir müssen uns darauf einstellen, dass die Welt jetzt eine multipolare wird“, so Gebauer: „Das ist gleichzeitig eine Welt, die nicht mehr global sein kann. Also backt jetzt jeder selbst wieder seinen eigenen Kuchen.“ Dabei habe der Westen ein Problem: Er hat nicht genug Ressourcen, also Rohstoffe. Deshalb habe man sich im Westen, auch beim World Economy Forum (WEF) von Klaus Schwab, gefragt: Wie geht man damit um? Unter Berücksichtigung des wohl größten anderen Problems: Dass unser Währungssystem, das auf den Dollar zugeschnitten ist, kurz vor dem Zusammenbruch steht.

