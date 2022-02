„Der globale Neustart beginnt jetzt!“ (Florian Homm & Ernst Wolff)

Setzen Sie sich hin, machen Sie sich eine Tasse Tee und lehnen Sie sich zurück. Es ist das heißeste Interview des Jahres 2022! Ernst Wolff und Florian Homm in Dominiks Wohnzimmer – kaum zu glauben, dass wir es geschafft haben, diese Konstellation herzustellen.

Wir segeln zurzeit unter der Flagge des Great Reset. Alle Ereignisse spielen dem WEF (World Economic Forum) in die Karten, ob man das nun glauben mag oder nicht. In diesem höchst brisanten Interview sprechen gleich drei Experten in ihren Fachbereichen über die Auswirkungen des Great Reset auf unser alltägliches Leben. Die Finanzmärkte, Rohstoffmärkte, die Gesellschaft, aber auch die Politik wird bei diesem “Neustart” neu geformt. Nicht unbedingt zum Vorteil des Einzelnen, sondern zum Vorteil des ohnehin gigantischen digital-finanziellen Komplexes.

Außerdem lassen uns Ernst Wolff und Florian Homm wissen, warum sie sich entschieden haben, den Kampf gegen den Great Reset aufzunehmen, anstatt mit ihrem Fachwissen ein Teil des Bösen zu werden.

Das Prepare for 2030 Whitepaper

