Der Gegner wird beeindruckt sein – Schwedens Streitkräfte: „Eine Flagge, die es wert ist, verteidigt zu werden“

Auch die schwedische Armee marschiert mit dem linken Zeitgeist und setzt ein politisch korrektes Zeichen, indem eine Anzeige auf der Titelseite der schwedischen Tageszeitung Svenska Dagbladet geschaltet wird, wo eine Gruppe von Soldaten die Regebogenflagge hält und darüber der Aufmacher: „Eine Flagge, die es wert ist, verteidigt zu werden.“

Nun gut, die Integration in Schweden ist gescheitert und die blauäugigen Träumereien von Buntheit sind geplatzt, dafür bestimmt eine nicht mehr beherrschbare Clan-Kriminalität die Lage und Kulturbereicherung wie in Stockholm und Malmö, wobei sich die Banden aus jungen Migranten auch in ländliche Regionen ausbreiten. Das sind halt nur die alltäglichen Nebenwirkungen der unkontrollierten Einwanderung und Aufnahme, es gibt wichtigere Probleme und Themen im einstigen Wikingerland, die es gilt anzupacken und vor allem Flagge zu zeigen.

[…] Auf der Titelseite der schwedischen Tageszeitung Svenska Dagbladet ist eine Gruppe von Soldaten in voller Kampfmontur zu sehen, von denen einer eine große Regenbogenflagge hält. Im oberen Teil des Bildes ist ein Text, der lautet: „Eine Flagge, die es wert ist, verteidigt zu werden.“ Darunter steht in kleinerer Schrift: „Wir verteidigen die Menschenrechte, Gleichheit für alle und unser Recht, so zu leben, wie wir es möchten“.

Die liberale Darstellung der Streitkräfte des Landes führte im Internet jedoch zu hitzigen Debatten. […] Mehr auf RT Deutsch

