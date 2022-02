Der „Freund“ von der Ostküste! Lösung der Energiekrise: Habeck will Fracking-Gas aus den USA

Wirtschaftsminister Robert Habeck will nun zweigleisig fahren und neben den Erneuerbaren noch eine weitere Alternative zum russischen Erdgas auftun: das Flüssiggas LNG.

Bis zum Frühjahr pendelte der Erdgaspreis auf dem Großmarkt seit Jahren um die fünf US-Dollar pro Handelseinheit, dann versechsfachten sich die Preise von März bis Dezember von rund sechs auf 38 US-Dollar. Das US-amerikanische Flüssiggas LNG wird daher deutlich attraktiver als in den Jahren zuvor. Das Problem: Für Umweltschützer wäre der LNG-Import eine Katastrophe. Die Deutsche Umwelthilfe etwa weist seit langem darauf hin, dass die USA mit dem umstrittenen Fracking-Verfahren ihr Erdgas gewinnen. Nicht nur, dass bei der Methan-Förderung aus tiefem Gestein viel des Super-Treibhausgases in die Atomsphäre entweicht: Die flüssige Komprimierung und der gekühlte Transport per Schiff verschlingen zudem Unmengen an Energie. In Deutschland ist Fracking seit 2016 verboten.

Habeck sitzt jedoch Putin im Nacken, und so wischt er die Bedenken grüner Ökologen notgedrungen bei Seite: In Brunsbüttel bei Hamburg soll nun für rund eine halbe Milliarde Euro das erste deutsche Terminal gebaut werden, um das Liquefied Natural Gas aus den USA bald in Empfang nehmen zu können. Auf der anderen Elbseite in Stade soll ein zweites LNG-Terminal entstehen.

Politikstube: Habeck will Fracking-Gas aus den USA? Habeck macht das, was der „Freund“ von der Ostküste bestimmt und der entscheidet, welche Energieprojekte in Deutschland zu seinen Gunsten umgesetzt werden. Der Plan lag bestimmt einige Zeit schon in der Schublade, Baerbock hat sich dann nur weitere Anweisungen beim Besuch im Weißen Haus abgeholt.

Polen hat auch auf das dreckige Fracking-Gas der US-Amerikaner gesetzt, das „klimafreundlich“ mit Schweröl fahrenden Schiffen über den Atlantik transportiert wird, und wurde eines Besseren belehrt.

