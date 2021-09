Der Druck steigt: Werden Ungeimpfte in die Kriminalisierung getrieben? (mit Richter Schleif)

Werden Ungeimpfte in Deutschland in die Kriminalisierung getrieben? Trotz nicht vorhandener Impfpflicht wird immer mehr Druck auf Ungeimpfte ausgeübt, welche trotzdem weiterhin am gesellschaftlichen Leben teilhaben wollen. Darüber diskutiert Rechtsanwalt Mingers mit Richter Thorsten Schleif in diesem Video

5 3 Bewertungen Artikel Bewertung