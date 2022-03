Der Dollar in Bedrängnis: Saudi-Arabien will Öl gegen Yuan nach China verkaufen

Der US-Dollar verdankt seine Stärke und Verbreitung damit, dass er als wichtige Leitwährung für Rohstoffe, wie etwa Öl gilt und dieses auch in der Regel gegen Dollar gehandelt wird. Aus dem System scheint nun Saudi-Arabien ausbrechen zu wollen. Für die US-Wirtschaft wäre dies ein sehr harter Schlag.

Saudi-Arabien scheint sich unabhängiger von den USA machen zu wollen. Laut dem “Wall Street Journal” erwägt man offenbar Öl nicht mehr ausschließlich gegen US-Dollar handeln zu wollen. So gibt es schon seit längerem Bestrebungen etwa mit China die Öl-Geschäfte auch in Yuan abzuwickeln. Gespräche in diese Richtung gibt es angeblich schon seit 2016. Grund dürfte eine zunehmende Unzufriedenheit im Öl-Förderland mit den USA zu sein.

Politikstube: Während Europa mit den Sanktionen beschäftigt ist und als Marionetten-Puppe an den Strippen der USA hängt, vertiefen andere Länder ihre wirtschaftlichen Beziehungen und verabschieden sich auf leisen Sohlen vom Petro-Dollar.

Und die BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) haben bereits ein System für die direkte Abwicklung ihrer Rechnungen etabliert und Banken bestimmt für die Transaktionen. Das Abrechnungssystem der BRICS-Staaten ist bereits funktionsfähig und wird gerade auf den südlichen Fernen Osten ausgeweitet. Wenn jetzt auch noch der Ölhandel vom Dollar abgekoppelt wird…..dazu mehr im Kommentar von Peter Haisenko auf anderweltonline.com

