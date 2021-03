Der digitale Impfpass kommt am 1. Juni

Die Kommission der EU hat am heutigen 17. März 2021 den Gesetzentwurf für einen digitalen Impfpass vorgelegt. Neben einem deutschen Start-Up wird der US-Konzern IBM den Pass erstellen. Der 17. März wird von späteren Geschichtsschreibern einmal als jenes Datum festgehalten werden, an dem das freie Europa und seine Werte zu Grabe getragen wurden. Grundrechte nur noch gegen die Erfüllung von Regierungsvorgaben, Freiheit nur noch für Bürger, die sich wohl verhalten. Was kommt nach dem Impfpass? Welches Dokument zwingt uns dann zu einem ganz bestimmten, von den Herrschenden erwünschten – und damit erzwungenen – Verhalten? Selbst China ist uns jetzt in solchen Dingen nur noch um Tage voraus. Und wieder einmal werden die Richter von der politischen Kaste mit an die Wand gefahren: Der Europarat hat erst vor Kurzem eine Resolution verabschiedet, der zufolge ein Impfzwang rechtswidrig ist. Auf dem Weg in die neue globale Ordnung gilt so ein Votum nichts mehr. Die Willkür hat gesiegt. Und sie gibt in der Regel das einmal eroberte Territorium nicht ohne blutige Auseinandersetzungen wieder her. Im Klartext: Wir müssen uns jetzt auf ALLES gefasst machen …

