Der Brüssel-Trick: Wie die Grünen sich das Tempolimit erschleichen wollen

Die Grünen wollen sich im Europa-Wahlkampf für ein europaweites Tempolimit auf Autobahnen einsetzen. Hm, rätsel, wunder, grübel: Europaweit? Welches Land hat denn außer Deutschland noch kein Tempolimit auf Autobahnen? San Marino? Vatikanstadt? Man muss kein Uhu-Ohr haben, um die Nachtigall bei diesem Vorstoß trapsen zu hören.

„Hast du einen Opa, dann schick ihn nach Europa!“ Der alte Spruch über das politische Personal in Brüssel könnte jetzt erweitert werden: „Verbrennst du dir zu Hause den Rüssel, probier’s doch einfach mal in Brüssel!“ Was lustig klingt, ist in Wahrheit ein zwar gängiger aber durchaus perfider Trick. Weiterlesen auf nius.de

