Der ampeldeutsche Beamtenstaat bläht sich immer weiter auf

Die Personalausgaben der Ampel-Regierung explodieren in einem völlig ungeheuerlichen Ausmaß immer weiter. Seit 2021 stiegen sie von 36 auf 43 Milliarden (!) Euro an; einen solchen Aufwuchs hat es unter keiner bisherigen Regierung je gegeben. Das Kanzleramt beschäftigt mittlerweile 900 Mitarbeiter – ein Plus von 40 Prozent seit 2021. Noch dazu wird es für 800 Millionen Euro ausgebaut, bis es dann dreimal größer sein wird als das Weiße Haus. Im von der Ampel eigens geschaffenen Bauministerium hat sich die Zahl der Beamtenstellen mehr als verdoppelt, die der Angestellten hat sich verdreifacht. Weiterlesen auf Ansage.org

